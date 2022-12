A Milano arriva il dj più famoso del mondo, Bob Sinclar

MILANO - Sabato 17 dicembre ai Magazzini Generali salirà in console Bob Sinclar. Il leggendario DJ, tra i più famosi al mondo e con nove album all’attivo, è uno delle figure più longeve della scena musicale elettronica internazionale, con grandissime hit di successo che hanno sempre raggiunto il primo posto in qualsiasi classifica mondiale.

Dopo aver suonato in tutto il mondo, dal Carnevale di Rio a TOMORROWLAND, sabato 17 dicembre approderà finalmente ai MAGAZZINI GENERALI di Via Pietrasanta 16 e porterà la sua musica nello storico locale milanese per una grande festa.

Le porte si apriranno alle ore 23:00 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.