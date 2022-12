A Putignano 'Sogni di Carta': il 4 gennaio un evento dedicato al mondo delle fiabe

PUTIGNANO (BA) - Dopo il grande successo delle Propaggini, il 4 gennaio 2023 l’appuntamento carnevalesco a Putignano è con “Sogni di Carta – Il potere di raccontare storie che cambiano il mondo”.L’iniziativa è inserita nel cartellone “A Natale ogni scherzo vale – Solo a Putignano il Carnevale inizia a Natale” promosso e organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano e inserito nell’ambito dell’accordo Pugliapromozione WeAreinPuglia, Agenzia regionale del turismo, e Teatro Pubblico Pugliese – sostenuto con Fondi FSC 2014/2020 Patto per la Puglia “Piano strategico del turismo Puglia 365 Comunicazione e valorizzazione della destinazione e del prodotto turistico”.Dalle ore 18.00 alle ore 21.00 del 4 gennaio il Teatro Comunale ospiterà l’evento “Sogni di Carta”, targato TEDx e realizzato con l’associazione “UBUNTU non solo teatro APS”, dedicato al tema scelto dalla Fondazione Carnevale di Putignano per la 629^ edizione: L’Evoluzione della Fiaba. “Sarà un viaggio che attraverso tanti e diversi modi di interpretare storie accompagnerà gli spettatori allo svelamento del programma di questa nuova edizione del Carnevale più antico d’Europa. – Annuncia il Direttore Organizzativo della Fondazione Carnevale, Gianluca Ignazzi - Attraverso la narrazione teatrale, il linguaggio del cinema ed il tratto disegnato dei bozzetti dei prossimi carri del Carnevale la Fondazione racconterà le tante storie che sfileranno a Putignano dal 4 al 25 febbraio 2023”.Ospiti della serata saranno: Sara Bevilaqua, attrice, regista e formatrice teatrale; Andrea Yuu Dentuto, illustratore, animatore e fumettista di scuola giapponese; Edoardo Winspeare, regista e produttore di documentari, cortometraggi e lungometraggi.L’evento sarà accompagnato impreziosito da una mostra di opere a cura dell’artista Luigia Bressan.Durante la serata saranno inoltre illustrate le novità più interessanti del Carnevale del 2023, dagli artisti che interverranno alle attrazioni previste.Per assistere all’evento “Sogni di Carta” nel Teatro Comunale sarà possibile ottenere il proprio biglietto gratuito nelle seguenti modalità: - il 2 Gennaio dalle ore 12.30 online accedendo alla piattaforma online https://www.boxofficediy.com/; - il 3 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 recandosi direttamente presso l’Infopoint in piazza Plebiscito (massimo due biglietti a persona).Seguirà il 5 e il 6 gennaio (ore 16.00-21.00 in Corso Vittorio Emanuele n.57) il MERCATINO DEL VESTITO DI CARNEVALE – HAPPY CARNIVAL MARKET, uno spazio dedicato allo scambio e all’acquisto di originali abiti vintage. COME ADERIRE AL MERCATINO - Chi volesse donare abiti di carnevale potrà farlo il 3 e il 4 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nella sede in Corso Vittorio Emanuele n. 57.Il mercatino sarà aperto dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del 5 e del 6 Gennaio per chi volesse scambiare e/o acquistare vestiti di carnevale.– 375.5453515.A chiudere il cartellone “A Natale ogni scherzo vale” sarà, nella serata del 6 gennaio dalle ore 19.00, BORGO IN FESTA. In programma ci sono esibizioni diffuse di musica dal vivo tra le stradine e le piazze del centro storico di Putignano.