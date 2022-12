Aeroporto Brindisi, presidente Vasile accompagnerà consiglieri regionali in sopralluogo





“Nell’ottica della collaborazione che abbiamo sempre dimostrato – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – sabato sarò a Brindisi per raccogliere le richieste dei consiglieri e per informarli in merito al corposo piano di sviluppo che riguarda l’aeroporto del Salento”.

BARI – Sarà il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile ad accompagnare i consiglieri regionali di opposizione durante il sopralluogo previsto per sabato 10 Dicembre nell’aeroporto del Salento. Accolta quindi la richiesta di un sopralluogo congiunto da parte dei consiglieri Caroli, Pagliaro, Conserva, De Blasi, Mazzotta, Gabellone e Scalera.