Bitonto, torna il 'Festival Ti Fiabo e Ti Racconto'

BITONTO (BA) - Torna a Natale la magia del teatro con una speciale edizione del Festival Ti fiabo e ti racconto/ Le strade che ridono, che si svolgerà dal 9 al 11 dicembre a Bitonto.Promosso dal Comune di Bitonto nell’ambito del progetto “Bitonto Città dei Festival- Rete dei Festival 2022”, il Festival è organizzato dal Teatrermitage in collaborazione con la Libreria Hamelin e il CAV Io Sono Mia.Un ricco programma di eventi invaderà il bellissimo borgo antico con spettacoli ed animazioni destinate ai bambini e alle famiglie, ma che sicuramente divertiranno, stupiranno ed incanteranno gli spettatori di tutte le età.Il Festival ospiterà ogni giorno, dal pomeriggio fino alla sera, compagnie e artisti nazionali ed internazionali con spettacoli teatrali, narrazioni, animazioni e spettacoli di strada di grande impatto visivo che si realizzeranno nel Centro Storico: dal Teatro Traetta alle Officine Culturali, dal Chiostro S. Domenico a Piazza Cattedrale.Una speciale apertura è in programma al TEATRO T. TRAETTA, venerdì 9 dicembre alle ore 18,30, con il travolgente spettacolo CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI del Duo Meroni Zamboni.In scena due eccentrici panettieri con velleità circensi che faranno lievitare dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta tra nuvole di farina magica e tante risate.Ingresso con ticket in prevendita dal 5 dicembre presso la Libreria Hamelin.La kermesse proseguirà nei due giorni successivi con un ricco programma di eventi gratuiti diffusi nel centro storico.Quattro gli appuntamenti di sabato 10 dicembre. Alle ore 17,30, presso le OFFICINE CULTURALI, la lettura animata con laboratorio di gioco teatro dedicato ai più piccoli OH CHE UOVO! con Marzia Colucci e Elisabetta Tonon (partecipazione con prenotazione).Poi alle ore 18,00 e alle ore 19,00 in replica, nel CHIOSTRO S. DOMENICO, lo spettacolo di narrazione NARRABOT 2.0 con Giacomo Dimase. E per concludere alle ore 20,00 in PIAZZA CATTEDRALE lo spettacolo su filo teso proposto dalla compagnia Los Filonautas NAUFRAGHI PER SCELTA con Valentin e Soledad Prieto.Ancora quattro saranno gli appuntamenti di domenica 11 dicembre. Alle ore 18,00 e alle ore 19,00 in replica, nel CHIOSTRO S. DOMENICO, il Teatro dei Cipis proporrà lo spettacolo di teatro/animazione IL PACCHETTO D’ORO con Giulia Petruzzella e alle ore 19,00 e alle ore 20,30 in replica in PIAZZA CATTEDRALE la Compagnia Terzostudio presenterà lo spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli ALTO LIVELLO con Pietro Rasoti.Il programma è disponibile sul sito www.tifiaboetiracconto.itInfo: Segreteria del festival/Teatrermitage – Molfetta - tel. 340.8643487 e c/o Libreria Hamelin – Bitonto tel. 080.3740636.