Agromed, Galante (M5S): “Importante la pubblicazione del bando per il progetto esecutivo. Chiederò audizione sul piano industriale”

BARI - “La pubblicazione del bando di gara per il progetto esecutivo di Agromed nel capannone Ex Miroglio di Castellaneta rappresenta una notizia importante per un nuovo sviluppo sostenibile a Taranto e al suo territorio. Finalmente riusciremo a dare una risposta definitiva ai 28 lavoratori impiegati nello stabilimento ex Miroglio, alla cui assunzione è vincolato il passaggio di proprietà del sito dal Comune ad Agromed. Voglio ringraziare il senatore Mario Turco che da Sottosegretario con la delibera CIPE di novembre 2019, ha salvato la programmazione e lo stanziamento di oltre 11 milioni di euro che rischiavano di andare persi, e ha lavorato per realizzare il progetto nella struttura ex Miroglio di Castellaneta, in modo da dare anche soluzione alla decennale vertenza dei lavoratori. Il progetto prevede una nuova piattaforma logistica, la creazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti agricoli e lo sviluppo dei distretti agricoli sul territorio”. Così il capogruppo del M5S Marco Galante che chiederà di ascoltare in audizione in Commissione Lavoro il presidente del cda di Agromed Vincenzo Cesareo e il commissario della Camera di Commercio di Taranto Gianfranco Chiarelli per avere dettagli sul piano industriale presentato in conferenza stampa.“Riteniamo importante - prosegue Galante - che il piano venga presentato nella sede istituzionale del consiglio. Parliamo di un insediamento che prevede 300 occupati e coinvolgerà anche l’aeroporto di Grottaglie. Una opportunità importante per tutta la provincia. Serve accelerare, visto il tempo perso dal 2019 ad oggi a causa dell’indisponibilità del capannone, nonostante le rassicurazioni fornite dall'allora sindaco Gugliotti. Il sequestro della struttura per motivi giudiziari, infatti rendeva impossibile la partenza dei lavori per il progetto Agromed. Come M5S siamo pronti a tutti i livelli a sostenere questa riconversione del sito, come fatto fino a questo momento, anche nei momenti di maggiore incertezza. Stiamo parlando di una nuova spinta per la nostra economia”.