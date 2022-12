Qatargate: quattro fermati in aula a Bruxelles





La procura vuole far luce sulla vicenda per capire se i quattro fossero nella busta paga dello Stato qatariota.

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Nicolò Figà-Talamanca, erano presenti nella Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles, chiusa ai giornalisti, che nelle prossime ore emanerà la propria sentenza: rimettere in libertà gli imputati oppure misure cautelari diverse dal carcere.La procura belga ha comunicato di aver recuperato circa 1,5 mln di euro nelle perquisizioni nelle abitazioni di Kaili e Panzeri, con l'ex vicepresidente che, per voce del proprio avvocato, ha affermato che non era a conoscenza della presenza di denaro nella propria abitazione.