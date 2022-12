Al via la 'Bari Music Week 2022'

Bari Music Week si propone di accrescere l’impatto culturale sul contesto urbano tramite una programmazione che riunisce operatori del settore musicale, istituzioni, artisti, giornalisti e ricercatori.





PROGRAMMA

LUNEDI 28 NOVEMBRE

Ore 11.00 | Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa (UNIBA) - Aula Magna | Ingresso libero

➨ Seminario "Quando la passione diventa impresa" | Bari Music Week Interventi di: Sabrina Spallini Docente del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, Roberto Covolo dirigente staff del Sindaco di Bari (con delega all’economia urbana), in collegamento Yas Bya Project Manager – Me Next Agency. Moderatore: Michele Casella giornalista - direttore loop festival.



➩ Ore 18.00 | @Mixmarket | Ingresso libero “DiscoXverso” dj set Piero Rosiello e Francesco Caiaffa



MARTEDì 29 NOVEMBRE

Ore 17.00 Officina degli Esordi | Ingresso libero

➨ Panel “Il ruolo della casa discografica nel 2022” | Bari Music Week

Talk di approfondimento con Gabriele Minelli A&R maketing manager Virgin Music label and Artist Services Italy, interviene (in collegamento da Doha_Qatar, Fedele label owner Obscura records)



➩ ore 18.00 | @Mixmarket records | Ingresso libero dj set Ludus e Cisco



MERCOLEDI 30 NOVEMBRE

ORE 17.00 Spazio 13 | Ingresso libero

➨ Workshop "Elektron + Ableton" | Bari Music Week

In collaborazione con Pro Music, workshop di approfondimento a cura di Giancarlo Lanza (docente di musica elettronica- endorser Elektron). Un pomeriggio di formazione sulle tecnologie applicate della musica elettronica.



➩ Ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set Vito Santamato e Cloud Danko



Ore 20.00 | BP Lab - Ingresso libero

➨ Aperitivo musicale | Bari Music Week

In collaborazione con JP web radio, selezioni musicali a cura di Franco Fonato, dj Vinxanity (JP). Mostra di Nico SKOLP, proposta drink list by Bar Project.



GIOVEDì 1 DICEMBRE

➩ ore 18.00 | Mixmarket records -| Ingresso libero dj set Valentino e Mars

ORE 20.00 | Portineria 21 | Ingresso libero

➨ "Musica indipendente e Fumetto underground ” | Bari Music Week

Talk di approfondimento a cura di Michele Casella (giornalista), interviene Sebastiano Vilella (Fumettista), Flavio Zaurino (ricercatore). A seguire selezioni musicali da salotto, a cura di Dj Lillo



VENERDI 2 DICEMBRE

➩ ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set Kikko Esse e Elio Simonetti

ORE 22.30 | Teatro Kismet | Ingresso on line su DICE ➨ Deux Control live, Dj Lillo, Gae from Discipline



SABATO 3 DICEMBRE

➩ ore 18.00 | Mixmarket records | Ingresso libero dj set tbc

➩ ore 21.00 | Demodè Club | Ingresso online – Ingresso con botteghino Concerto Manuel Agnelli + aftershow dj set Carlo Chicco



➩ ore 23.30 | Demodè Club | Ingresso con botteghino Vangard presenta Pongo live



ORE 22.00 | Cave de la Press | Ingresso libero

➨ BUG | Bari Music Week

Selezioni a cura di Cloud Danko, Vito Santamato, Dj Kosmiko



DOMENICA 4 DICEMBRE

ORE 19.00 | Sala Panoramica Grande Albergo delle Nazioni | Ingresso on line su DICE

➨ Evento di Chiusura | Bari Music Week

Aperidinner buffet sul rooftop. Selezioni musicali a cura di Nicola Conte



Infoline +39 329 3081762

BARI - Dopo il successo dell’anteprima del festival lo scorso 31 Ottobre, Bari Music Week ritorna in città con un’edizione interamente dedicata al mondo della musica contemporanea e a suoi prossimi orizzonti. La settimana culturale del festival si svolgerà dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 con un programma di seminari, talk, workshop, aperitivi con dj set e piccoli eventi speciali.Il progetto nasce dall’idea della società The Flame srls, attiva da circa vent’anni nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi musicali, e dall’associazione The Supporters. L’iniziativa è sostenuta da enti e istituzioni territoriali che ne riconoscono il patrocinio: Regione Puglia, Comune di Bari, Puglia Promozione, Puglia Sounds, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa).What a future, concetto che sintetizza l’identità sperimentale del festival, si riferisce anche a un percorso d’innovazione che gli stessi organizzatori hanno scelto di produrre con l’intento di creare nuove sinergie e nuovi dialoghi sul futuro della musica, sui luoghi che essa abita e sulle sue più recenti modalità di fruizione.