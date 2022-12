Alberobello, sindaco De Carlo (intervista): "Abbiamo posto le basi per il cambiamento"

(Foto Giannini)







Quali obiettivi intende raggiungere entro la fine dell'anno che segna il primo semestre di governo?



In realtà abbiamo già conseguito importanti risultati che hanno posto le basi per il cambiamento. Abbiamo iniziato un percorso culturale che vuole richiamare un turismo più lento e attento al territorio con mostre di arte contemporanea realizzata da artisti internazionali di chiara fama. Abbiamo iniziato a individuare aree/parcheggio che libereranno il centro urbano dal traffico che la città non riesce più a sopportare. Pensare ad un polo scolastico moderno e innovativo per offrire alle nuove generazioni un luogo in cui studiare e sentirsi a proprio agio. Abbiamo internalizzato la gestione dei parcheggi che porterà risorse da utilizzare per le opere di riqualificazione di strade e marciapiedi dei quali la Città necessita. Stiamo affrontando temi spinosi e da tempo trascurati, quali il cimitero comunale, la nuova piazza coperta (la immaginiamo con altra destinazione), la ex piazza coperta mal tollerata dai cittadini che la considerano un pugno nello stomaco. Abbiamo ripreso il Piano di gestione del sito UNESCO, approvato dal 2015 e mai attuato, fino a rischiare di perdere i fondi già destinati per la sua realizzazione, per la quale ne abbiamo richiesti altri da aggiungere agli esistenti. Abbiamo ripreso la discussione sul PUMS, il Piano Urbano Mobilità Sostenibile, fermo due anni nei cassetti del Comune, il quale potrebbe portare risorse altrimenti non richiedibili. E tanto altro che segna un passo diverso e prende le distanze dal passato.



Cosa pensa della proposta della premier Meloni annunciata durante l’assemblea ANCI di ridefinire l'abuso d'ufficio?



L’urgenza di intervenire sull'abuso d'ufficio è sollecitata da tempo dall’Anci, tant’è che all’ultima assemblea organizzata dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani, alla quale ho preso parte, anche il presidente Sergio Mattarella, oltre alla premier Giorgia Meloni, ha ripreso l’argomento sollecitando un alleggerimento della norma. Noi amministratori, nel timore di essere colpiti da indagini e avvisi di garanzia, spesso evitiamo di firmare gli atti che ci competono alimentando lungaggini che nuocciono alla vita amministrativa dell’Ente che ne viene paralizzata e alla gestio del rapporto con i cittadini. Il 93 percento dei casi si risolve in una bolla di sapone. Perciò che ben venga la riforma del reato d’abuso d’ufficio.





