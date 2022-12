Amichevoli Serie A: la Juventus vince, pareggia l'Inter, ko il Napoli

Nel secondo tempo al 91’ Holding ha deviato nella sua rete. L’ Inter ha pareggiato 1-1 a Siviglia col Betis. Nel secondo tempo al 39’ Juanmi ha portato in vantaggio gli spagnoli. Al 40’ Darmian ha pareggiato per i nerazzurri. Il Napoli ha perso 3-2 al “Maradona” col Villareal. Nel primo tempo al 12’ gli spagnoli sono passati in vantaggio con Capoue. Al 13’ i partenopei hanno pareggiato con Osimhen.





Nel secondo tempo al 21’ il Villareal è ritornato in vantaggio con Jackson. Al 24’ gli spagnoli hanno realizzato la terza rete con Moreno. Al 32’ il Napoli ha accorciato le distanze con Kvaratskhelia. L’ Udinese ha perso 1-0 alla “Dacia Arena” con l’Atletico Bilbao. Per gli spagnoli determinante il gol realizzato nel secondo tempo al 40’ da Inaki Williams.

- Si sono giocate ieri alcune amichevoli di squadre di Serie A per prepararsi alla ripresa del Campionato prevista per Mercoledì 4 Gennaio 2023. La Juventus ha vinto 2-0 a Londra con l’Arsenal. Per la squadra bianconera decisive due autoreti una per tempo. Nel primo tempo al 45’ Xhaka ha deviato nella sua porta.