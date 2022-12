Serie C: il Monopoli travolge 5-1 fuori casa il Gelbison

Nel secondo tempo al 3’ Manzari con un tocco di sinistro dal limite dell’area su passaggio di Rolando realizza la terza rete. Al 13’ Viteritti con una girata di destro su cross di Starita segna il quarto gol dei biancoverdi. Al 40’ la squadra di Giuseppe Pancaro va in rete per la quinta volta con Starita con un rasoterra dal limite dell’area. Settima vittoria per il Monopoli che è sesto con 25 punti.

Nell’anticipo della diciannovesima e ultima giornata di andata del Girone C di Serie C il Monopoli vince 5-1 fuori casa con il Gelbison. Nel primo tempo al 10’ i biancoverdi pugliesi passano in vantaggio con Di Pinto con una conclusione al volo di sinistro da fuori area. Al 20’ i campani pareggiano con De Sena su punizione. Al 35’ il Monopoli ritorna in vantaggio con De Santis di testa.