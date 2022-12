Arrocco, performance site-specific al Torrione Passari di Molfetta

MOLFETTA (BA) - Arrocco è un lavoro site-specific, pensato e studiato per il Torrione Passari di Molfetta. L’evento è una performance di danza contemporanea della Kinetic Company. Il gruppo è composto da tre danzatrici (Jenny Lasciarrea, Serena Facchini e Daniela Amoruso) che daranno vita a una coreografia pensata appositamente per lo spazio che le accoglierà. La composizione dei movimenti e delle azioni sarà il risultato dello studio che le performer stanno portando avanti, misurando lo spazio con il proprio corpo, in un’ottica di gioco in dialogo con le forme architettoniche del Torrione.Elisabetta Palmiotti e il suo violino saranno in primo piano accompagnando la performance per la sua intera durata.La performance ha la durata di venti minuti e sarà ripetuta a partire dalle ore 18 alle ore 21 (con repliche alle ore 18 – 18.45 – 19.30 – 20.15 – 21). Ogni replica accoglierà un massimo di quattordici spettatori che potranno accedere gratuitamente previa prenotazione obbligatoria al numero +39 3483725001 o tramite mail a infove58@gmail.com.Abitare il Torrione Passari significa animare un’architettura con una precisa importanza storico- culturale. Il Torrione, canonicamente simbolo di stabilità, forza, protezione da fattori esterni, addolcisce la sua struttura adattando questi suoi caratteri, per creare un luogo sicuro che permette a espressioni artistiche di varia natura di esistere. Inoltre, si posiziona urbanisticamente nel Centro Storico di Molfetta, in un punto di passaggio per i locali e i turisti; questo e i linguaggi utilizzati nella performance, nello specifico danza e musica, contribuiscono a rendere universale e immersiva l’esperienza.Arrocco è ideato e curato da Anna de Bartolo e Erica de Chiara dell’Associazione VE58: “Il nostro intento è essere parte attiva di quello scambio culturale che è già alimentato dalle spinte e tensioni artistiche presenti nel territorio pugliese. In un momento di difficile ripresa per tutti i lavoratori dello spettacolo a causa all’emergenza sanitaria, è per noi importante avere la possibilità di apportare il nostro contributo e provare ad essere un ulteriore momento di prossimità.”L’evento fa parte del ricco cartellone di eventi del XMas Emotions 2022, patrocinato dal Comune di Molfetta e dall’Assessore alla Cultura Giacomo Rossiello.