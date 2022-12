Bari, al conservatorio 'N.Piccinni' il tradizionale Concerto natalizio interforze

BARI - Giovedì 14 dicembre, la “Banda Musicale Interforze” del Presidio Militare di Bari, si è esibita, alla presenza delle principali autorità civili e militari, nel tradizionale concerto natalizio all’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Il programma serale ha emozionato i numerosi ospiti presenti con l’esecuzione di musiche di Salvatore Schembari, D. Semeraro, I. Berlin, O. M. Schwarz e di M. Carros.Il concerto, eseguito da un complesso bandistico di elementi di tutte le Forze Armate e della Polizia di Stato, è stata una propizia occasione per evidenziare la coesione e l’unità di intenti di quanti giurando fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni e si impegnano con onore a garantire la difesa e sicurezza.Si tratta di una Banda Musicale diretta da Maestri in uniforme che mettono a fattor comune le proprie esperienze, le proprie professionalità ed esprimono, di fatto, il concetto di squadra.In piccolo, al di là del colore della propria uniforme ed insieme per il successo comune, si è realizzata la consueta integrazione, tra Forze Armate e Forze di Polizia che le orienta verso l’obiettivo comune: servire il Paese! E’ quello che le Forze Armate e la Polizia di Stato sono abituate a fare, da sempre, occupandosi, primariamente della sicurezza al servizio del bene comune.Al termine della serata, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, nella veste di Comandante del Presidio Militare di Bari, ha ringraziato tutti e sottolineato come “il concerto rappresenta un tributo alla città di Bari per la vicinanza che costantemente dimostra nei riguardi delle Forze Armate. Quest’anno, in considerazione della crisi internazionale che stiamo vivendo, vuole rappresentare un momento di profonda riflessione sulla necessità di ristabilire saldamente la Pace e la Sicurezza per i popoli”.Note sulla Banda Interforze e Polizia di Stato.Essa è stata costituita riunendo gli organici delle Bande Militari dei reparti che operano sul territorio.In particolare è costituita dalla Fanfara del Comando delle Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea di Bari a cui si aggiungono musicisti della Banda della Brigata Meccanizzata Pinerolo, della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, del Comando Marina Sud, della Legione Carabinieri Puglia e della Polizia di Stato con l’inserimento di studenti dei corsi accademici del Conservatorio. La direzione è affidata alternativamente ai Maestri: 1° Luogotenente Nicola Cotugno, direttore della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari e dal 1° Luogotenente Carlo Resta direttore della Banda Brigata Meccanizzata Pinerolo.