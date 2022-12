Bari, allo Showville la 'Finale del Premio internazionale di danza San Nicola'

ph Clarissa Lapolla

BARI - Giunge alla XIII edizione il Premio Internazionale di Danza San Nicola promosso dalla Breathing Art Company con la direzione artistica di Simona De Tullio. In questi anni il premio è diventato un appuntamento importante per il mondo della formazione coreutica, al quale la compagnia pugliese si dedica mettendo in rete i propri partners artistici. Il premio, patrocinato dal Comune di Bari Municipio 2 e Csen Bari, sarà presentato da Michele Loprieno e vedrà gli interventi del vice capo Gabinetto Regione Puglia Domenico De Santis, dell'Assessore alla Cultura Ines Pierucci e del presidente del Municipio 2 Lucio Smaldone.Il premio vede l'assegnazione di prestigiose borse di studio in accademie e compagnie internazionali assegnate da una giuria prestigiosa: Anthony Taylor (international ballet master), Lena Lauer (direttrice del programma formazione Limon Dance Foundation di New York), Dushica Rudier (Conservatorio Roc di Amsterdam).L'evento aperto a danzatori dagli 8 ai 25 anni vedrà tre giorni di selezioni e finale presso il Teatro Showville i prossimi 10-11 (selezioni mattina) e 12 dicembre 2022 (finale a partire dalle 19.00). Un'occasione unica per accedere a borse di studio e occasioni di perfezionamento prestigiose.Il premio offre borse di studio all'estero a New York, presso la Limon Dance Foundation, Newport, presso l'island Moving Company, Riga, Università di Arti, Summer campus Parigi della Barnard School. In Italia il premio offre opportunità di studio a Milano presso Artichoke, Vivere la danza Massafra, Winter Dance Convention, Monopoli On stage.Un grande evento in rete che offre opportunità concrete di perfezionamento e un sostegno ai talenti del territorio.392.4833990 www.premiosannicola.info