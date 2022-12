Calcio: le prossime amichevoli più importanti delle squadre di Serie A

L’ Inter affronterà il 17 Dicembre in trasferta il Betis Siviglia il 22 Dicembre al “Granillo” la Reggina e il 28 Dicembre al “Mapei Stadium” il Sassuolo. Il Milan sfiderà il 13 Dicembre a Dubai l’Arsenal il 16 Dicembre il Liverpool.





Il 30 Dicembre la squadra di Stefano Pioli affronterà in trasferta il Psv Eindhoven. L’Atalanta sfiderà il 17 Dicembre in trasferta il Nizza, il 23 Dicembre a Siviglia il Betis e il 29 Dicembre al “Gewiss Stadium” l’Az Alkmaar. La Roma giocherà il 16 Dicembre in Portogallo con il Cadice.

- Le squadre di Serie A in questo mese di Dicembre disputeranno alcune amichevoli per farsi trovare pronte per la ripresa del torneo prevista per il 4 Gennaio 2023. La Juventus sfiderà in trasferta il 17 Dicembre a Londra l’Arsenal. Il Napoli giocherà l’11 Dicembre ad Antalya in Turchia col Crystal Palace. Il 17 Dicembre sfiderà al “Maradona” il Villareal.