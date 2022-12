Bari-Genoa: il classico di Santo Stefano compie 51 anni

via Ssc Bari fb

Dopo 51 anni, e sempre in Serie B, Bari-Genoa torna a giocarsi nel giorno di Santo Stefano. Era il 26 dicembre 1971 quando l'incontro disputatosi al Della Vittoria, e valido per la 14esima giornata del torneo cadetto 1971-72, finì 1-1. Al vantaggio del Bari con Pienti al 74', il Genoa rispose con Manera al 79' per la rete del pareggio genoano. Questo precedente, che risale a 51 anni fa, pur non rappresentando una cifra tonda, certifica e documenta che Bari-Genoa è il classico di Santo Stefano.