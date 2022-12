Una cifra destinata ad aumentare per la concomitanza della data dell'incontro con la festività di Santo Stefano e che nella giornata di sabato 24 dicembre (ultima data di prevendita) potrebbe superare le 38.000 presenze di Bari-Ternana del 28 ottobre 2022.

Si prevede un San Nicola stracolmo per Bari-Genoa in programma alle ore 20.30 di lunedì 26 dicembre 2022. Nella giornata odierna per il posticipo del 19esimo turno è stata superata la quota di 30.000 biglietti venduti.