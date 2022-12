Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 75-68 a Treviso

via Happy Casa Basket Brindisi

FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 75-68 fuori casa con il Treviso. Primo quarto, Perkins 19-12 per i pugliesi. Sorokas, 20-19 per i veneti. Zanelli, il Treviso prevale 30-23. Secondo quarto, Banks 34-25 per i veneti. Cooke, il Treviso si impone di nuovo 40-29.

Terzo quarto, Sorokas 48-35 per i veneti. Perkins dei pugliesi è espulso per un fallo antisportivo. Jurkatamm, il Treviso trionfa 56-48. Quarto quarto, Bowman tiene in gara i pugliesi, ma 62-56 per i veneti. Banks, 71-68. Sokolowski, il Treviso vince questo quarto e 75-68 tutta la partita.

Migliori marcatori, nei pugliesi Bowman 15 punti e Perkins 14. Nel Treviso Banks 16 punti e Cooke 14. Nella quattordicesima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Lunedì 26 Dicembre alle 19,30 al “Pala Pentassuglia” con lo Scafati.