Serie B: il Genoa vince e raggiunge il Bari al terzo posto

Nella diciottesima giornata di andata di Serie B il Genoa vince e raggiunge al terzo posto il Bari con 30 punti. I liguri prevalgono 1-0 al “Ferraris” con il Frosinone. I laziali restano primi a 36 punti. Il Pisa supera 3-0 all’”Arena Garibaldi” il Brescia ed è quinto con 26 punti. L’Ascoli si impone 3-1 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Cosenza e a 25 punti si avvicina alla zona play off.

La Spal vince 1-0 al “Tardini” con il Parma e a 20 punti si allontana dalla zona play out. Il Benevento pareggia 1-1 al “Braglia” col Modena e insieme agli emiliani raggiunge con 22 punti il Cagliari. I sardi perdono 2-1 al “Barbera” con il Palermo. Il Como si impone 3-0 al “Liberati” con la Ternana ed è terzultimo a 19 punti col Cittadella. I veneti perdono 2-0 al “Tombolato” col Sud Tirol. Oggi alle 20,30 nel posticipo il Perugia cerca un successo al “Curi” con il Venezia per risalire in classifica.