Serie C: vittoria per Foggia e Taranto, sconfitta per l'Andria

via Foggia Calcio 1920

- Nella diciannovesima e ultima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia vince 2-1 al “Liguori” con la Turris ed è ottavo con 26 punti in zona play off insieme al Taranto. Gli jonici prevalgono 2-1 al “San Filippo” con il Messina. Terzo successo consecutivo per la squadra di Ezio Capuano dopo il 2-0 all’'Adriatico” con il Pescara e l’1-0 allo “Jacovone” con il Monterosi.

La Virtus Francavilla Fontana supera 2-1 alla “Nuova Arredo Arena” la Viterbese e ha 22 punti. L’Andria perde 3-0 al “Degli Ulivi” con il Latina e resta terzultima con 15 punti. Oggi alle 20,30 nel posticipo il Cerignola cerca un successo al “Monterisi” con la Juve Stabia per puntare al quinto posto.