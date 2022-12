Calcio femminile: la Juventus Women pareggia 1-1 in casa col Como

Nel secondo tempo al 9’ Sofia Cantore della Juventus va vicino al gol. Al 23’ il Como Women pareggia con Chiara Beccari con una girata al volo. Al 31’ Cristiana Girelli delle bianconere di testa non riesce a schiacciare in porta. La Juventus Femminile è seconda con 21 punti. Nella seconda giornata di ritorno le bianconere giocheranno Sabato 3 Dicembre alle 14,30 fuori casa con l’ Inter Women. Le nerazzurre pareggiano 2-2 in trasferta col Parma e sono terze con 19 punti insieme alla Fiorentina.

- Nella prima giornata di ritorno della Serie A di calcio Femminile la Juventus pareggia 1-1 a Vinovo con il Como Women. Nel primo tempo al 15’ annullata una rete a Sofia Cantore delle bianconere per fuorigioco. Al 17’ annullato un gol a Giulia Rizzon del Como per fuorigioco. Al 21’ la Juventus Femminile passa in vantaggio con la canadese Julia Grosso con una conclusione rasoterra. Al 33’ Giulia Rizzon del Como si fa parare un rigore dalla portiera francese Pauline Peyraud Magnin concesso per un fallo della svedese Linda Sembrant su Chiara Beccari.