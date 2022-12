Capurso, sino al 6 gennaio tantissimi appuntamenti del cartellone 'Luci d'incanto'

ph: Anthony Pepe

ph Anthony Pepe

CAPURSO (BA) - Dopo la tradizionale accensione della Fanoje, fuoco per tenere viva la fiamma della fede, ma anche di buon auspicio per il raccolto nei campi, proseguono a Capurso le iniziative per le festività natalizie.Domenica prossima, 10 Dicembre, il pomeriggio sarà caratterizzato dalla presenza del Teatro delle marionette, alle 18.15, nella sala eventi della biblioteca D’Addosio. In serata, a partire dalle 20, risuonerà per il paese la musica dei Gospel singer. E in attesa dei giorni clou delle festività, a Capurso i bambini potranno divertirsi, l’11 Dicembre, con il Trucca bimbi e la baby dance. Seguirà, alle 19, La Regina delle nevi, un evento di performing art winter a cura del Dynamic Lab e alle 20 uno spettacolo musicale con i Gospel Singer e il loro “A kind of Christmas”.I racconti delle fiabe, Fairy tales, saranno i protagonisti il 17 Dicembre. Il 18 Dicembre sarà caratterizzato dalle opportunità di gioco del Luna Park gonfiabile, con la sua girandola di esperienze e colori. Giornate nelle quali sono previsti gli spettacoli delle Christmass Doll, della Choco Band in concerto e lo spettacolo di Mr Jack show già ospite di Tu si que vales.Il giorno della Vigilia, 24 Dicembre, si potrà visitare dalle 10 la Casa di Babbo Natale, di solito aperta il pomeriggio dalle 18, per poi assistere a una parata che vedrà Santa Klaus protagonista e, a seguire, assistere a allo spettacolo Natale con il mago e la magia di Borghettino, in programma a mezzogiorno.Il 25 Dicembre, alle 11, imperdibile appuntamento per bimbi invitati ad assistere a uno spettacolo di Topolino e Minnie e, alle 19, il Magic Christmas Show dedicato alle famiglie.Per Santo Stefano, 26 Dicembre, il Circus Show farà sfoggio dei suoi artisti a partire dalle 19 e alle 20 si potrà ascoltare le voci della Bari Gospel Choir.L’anno nuovo, 1 Gennaio, comincerà con Le magiche bolle del Clown fumetto, attività prevista alle 19. Il 5 Gennaio c’è l’atteso Volo della Befana, uno spettacolo di danza tra cielo e terra, alle 19, a cura di AcadeMiv.Il giorno dell’Epifania, 6 Gennaio, dalle 10 sono previsti due appuntamenti per i bambini: il Trucca bimbi e la baby dance. Alle 12 ci sarà fermento tra i più piccoli per l’arrivo della Befana alla quale seguirà l’estrazione dei biglietti vincenti del concorso Mercanti insieme.10 dicembreOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di NataleOre 18:15 – Teatro delle Marionette Story Sala eventi biblioteca D’Addosio a cura di Shonny AnimationOre 19 - Villa incantata: La Regina delle nevi. Performing Art Winter a cura di Dynamic LabOre 20 - Musica d’incanto: Gospel Singers “A kind of Christmas”11 dicembreOre 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e MercatiniOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di NataleOre 18:15 - Trucca bimbi, baby dance e palloncini a cura di Shonny AnimationOre 19 - Villa incantata: Christmass Dolls. Performing Art Winter Festival a cura di Dynamic Lab17 dicembreOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di NataleOre 19 - Villa incantata: Fairy Tales. Performing Art Winter a cura di Dynamic LabOre 20 - Musica d’incanto: Choco Band in concerto18 dicembreOre 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e MercatiniOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di NataleOre 18:30 – Apertura Luna Park gonfiabile a cura di Shonny AnimationOre 19 - Villa incantata: Mr. Jack Show. Illusiomismo da Tu si que vales. Performing Art Winter a cura di Dynamic Lab24 dicembreOre 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e MercatiniOre 11 – Grande Parata di Babbo NataleOre 12 – Natale con il Mago e La Magia di Borghettino a cura di Shonny Animation25 dicembreOre 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e MercatiniOre 11 – Topolino e Minnie Christmas Show a cura di Shonny AnimationOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa di Babbo NataleOre 19 - Villa incantata: Magic Christmas Show. Performing Art Winter a cura di Dynamic Lab26 dicembreOre 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e MercatiniOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa di Babbo Natale e Mercatini di NataleOre 19 - Villa incantata: Circus Show. Performing Art Winter a cura di Dynamic LabOre 20 - Musica d’incanto: Bari Gospel Choir in concerto1 gennaioOre 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e MercatiniOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa della Befana e Mercatini di NataleOre 19 - Villa incantata: Le magiche bolle del Clown fumetto. Performing Art Winter a cura di Dynamic Lab5 gennaioOre 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa della Befana e Mercatini di NataleOre 19 – In volo con la Befana. spettacolo di danza tra cielo e terra a cura di AcadeMiv.6 gennaioOre 10 - Apertura Casa della Befana e MercatiniOre 10 – Una mattina con Trucca Bimbi e Baby Dance a cura di Shonny AnimationOre 12 - Arrivo della Befana e estrazioni ticket vincenti concorso natalizio Mercanti Insieme.Ore 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura Casa della Befana e Mercatini di Natale