Noci, la Rhomanife band live in piazza per il 'Magico Natale'

NOCI (BA) - Domenica 18 dicembre, dalle ore 20,00, la nota Rhomanife band si esibirà in concerto live in piazza Garibaldi, per il ''Magico Natale a Noci''. L'evento è promosso dal Comune di Noci, Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti Noci, AIS Puglia. Come di solito, i Rhomanife realizzeranno uno spettacolo coinvolgente, con dolci note e melodie che raggiungono le profondità del cuore, con buone vibrazioni e parole d'amore che recano felicità allo spirito, con la gioiosa reggae music in levare. Suoneranno per te : Gianni Somma voce e chitarra, Pino Di Taranto basso, Filomena De Leo voce, Antonella Lacasella voce, Carlo Ragno chitarra, Francesco Bartoli batteria e Tano Grazioso tastiere.