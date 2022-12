Castellana, Natale nelle Grotte '22: successo per i tre eventi in programma

ph Valerio Rubino

CASTELLANA GROTTE (BA) - Con la sorprendente performance di Piano a Mezz’aria si è chiuso giovedì 22 dicembre Natale nelle Grotte 2022, programma di tre imperdibili appuntamenti organizzati nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana in occasione del periodo festivo, che si inserisce nel contesto di Piazze d’Inverno, l’ampio cartellone di appuntamenti a Castellana Grotte (Ba) in programma dal 7 dicembre 2022 al 23 gennaio 2023 e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e da Grotte di Castellana srl.Tre eventi nelle grotte molto diversi fra loro, tutti molto apprezzati dal pubblico. Ad inaugurare gli appuntamenti, domenica 18 dicembre, è stato Giobbe Covatta in Recital, che ha divertito e allo stesso fatto riflettere sui paradossi della povertà e della fame dell'infanzia abbandonata, lasciando allo spettatore più di una riflessione amara ma vera. Mercoledì 22 dicembre con “Giuliano Sangiorgi canta le Stelle”, la voce dei Negramaro, alternandosi al pianoforte e alla chitarra e accompagnato da Raffaele Casarano, ha emozionato in un live che ha ripercorso le tappe della sua formazione artistica, interpretando i brani del migliore cantautorato italiano e non solo, che hanno saputo guidarlo come Stelle lungo il cammino della sua crescita (non solo) musicale, arrivando così ad influenzare il suo immaginario e la sua poetica. A chiudere gli appuntamenti, giovedì 22 dicembre, è stato Bruno Montrone in Piano a Mezz’aria, sorprendente performance aerea che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, tutti con il naso all’insù nelle profondità della terra per ammirare un concerto unico al mondo e lasciarsi trasportare dalle note del pianoforte. Con lui ad esibirsi nella Caverna della Grave anche Serena Grittani e Gianfranco Menzella.Natale nelle Grotte è stato organizzato da Grotte di Castellana con il patrocinio di Comune di Castellana Grotte, progetto realizzato in collaborazione con Pugliapromozione WeAreinPuglia, Agenzia regionale del turismo, Teatro Pubblico Pugliese - Fondi FSC 2014/2020 Patto per la Puglia “Piano strategico del turismo Puglia365 comunicazione e valorizzazione della destinazione e del prodotto turistico”.“Giobbe Covatta, Giuliano Sangiorgi e la magia di Piano a mezz'aria hanno evidenziato come Natale nelle Grotte è tornato ad essere un elemento caratterizzante, sia dal punto di vista degli spettacoli che dal punto di vista turistico, non solo per Castellana, ma anche per l'intero territorio. – ha evidenziato il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti - Siamo convinti che una programmazione di questo tipo, inserita nel contesto di Piazze d'Inverno, possa valere come straordinaria promozione sia per il sito carsico che per tutta la città di Castellana. Sento di ringraziare per questo successo tutti coloro i quali hanno lavorato duramente per la riuscita di Natale delle Grotte. Sono stati tre appuntamenti meravigliosi che hanno nuovamente acceso le luci della ribalta nazionale sulla nostra città e sul nostro splendido complesso ipogeo.”“Con la sorprendente esibizione aerea di Bruno Montrone in Piano a Mezz’aria, dopo il divertente show di Giobbe Covatta e l’emozionante live di Giuliano Sangiorgi, si chiude Natale nelle Grotte 2022. - ha sottolineato il presidente Francesco Manghisi, che insieme alla vice presidente Margherita Costante e alla consigliera Monica di Monte compone il CdA Grotte di Castella srl - Tre differenti spettacoli per tre pubblici diversi, che hanno riscosso il successo sperato e hanno contribuito a valorizzare e ad ampliare la già variegata offerta delle Grotte di Castellana. A nome del Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa”.Chiuso Natale nelle Grotte, proseguono gli appuntamenti inseriti nell’ampio cartellone di Piazze d’Inverno nel centro cittadino ma anche alle Grotte di Castellana. Si rinnova, infatti, anche per quest’anno l’appuntamento con il Presepe Vivente all’interno delle grotte, rappresentazione unica nel suo genere a 70 metri di profondità. Un percorso di circa un chilometro con oltre 100 figuranti in costumi d’epoca per rivivere la Natività e una Betlemme ricostruita minuziosamente fra caverne, stalattiti e stalagmiti. Sei gli appuntamenti in programma: 28 e 29 dicembre 2022, 4, 5, 7 e 8 gennaio 2023. Apertura delle ore 18:00 alle 20:30 con ingresso in gruppo ogni 15 minuti. Biglietti disponibili alla biglietteria delle Grotte di Castellana. Il Presepe Vivente è promosso dall’UNPLI Puglia APS e dalla Pro Loco Castellana Grotte “Don Nicola Pellegrino” con la Grotte di Castellana srl e il Comune di Castellana Grotte, a cura del regista Lucio Giordano e dello scenografo Rafox.Maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti del cartellone natalizio qui: https://linktr.ee/piazzedinverno, sui siti ufficiali www.comune.castellanagrotte.ba.it e www.grottedicastellana.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana e Visit Castellana Grotte.