Castellana, 'Presepe vivente nelle Grotte'

CASTELLANA GROTTE (BA) - Presentazione “Presepe vivente nelle Grotte” all’assemblea nazionale UNPLI Varca i confini di Castellana Grotte e della Puglia la notizia dell’evento “Presepe Vivente nelle Grotte di Castellana” organizzato dall’UNPLI Puglia ed attuato dalla Pro Loco “Don Nicola Pellegrino” di Castellana Grotte.Nel corso dell’assemblea nazionale delle Pro Loco d’Italia, tenutasi a Roma la scorsa domenica, ampio spazio alla notizia da parte di Rocco Lauciello, presidente UNPLI Puglia, che, dopo il saluto in videoconferenza della Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone, ha illustrato agli 800 delegati presenti l’iniziativa ed invitato tutte le Pro Loco d’Italia a partecipare all’evento.“Si tratta di un'edizione - ha dichiarato Lauciello- promossa dal Comitato UNPLI Puglia APS e attuata dalla Pro Loco "Don Nicola Pellegrino" di Castellana Grotte, sull’onda dei risultati positivi riscossi in termini di affluenza e consenso della scorsa edizione. Il Presepe verrà allestito all’interno delle grotte, ad una profondità di 70 mt., ciò fornisce una cornice composita, forse insolita, ma di sicuro impatto che non può non ricevere il dovuto apprezzamento, lasciando negli occhi dei visitatori una sensazione di stupore e meraviglia, affascinati dalle spettacolari stalattiti e stalagmiti che faranno da contorno alla Natività, cristallizzata in uno scenario non paragonabile ad altro”.L’azione dell’UNPLI Puglia APS è mirata a promuovere il territorio nella sua interezza, uscendo da una concezione stagionale del turismo locale e muovendo verso un turismo fruibile integralmente tutto l’anno, in maniera costante e sempre attiva. Infatti il presidente ha sottolineato che "la promozione di questo evento muove in tal senso: consentire la fruibilità del sito delle “Grotte di Castellana” anche al di fuori della cornice prettamente estiva".Nel frattempo l’attività di organizzazione della rappresentazione procede a grandi passi. Il regista Lucio Giordano è già impegnato su più fronti sia per la parte artistica che per la selezione dei figuranti ed ha dichiarato: "Quest'anno il Presepe vivente nelle Grotte sarà ricco di novità e sorprese con nuove scene, personaggi e straordinarie scenografie. Una Betlemme ricostruita minuziosamente a 70 metri di profondità lungo un percorso di circa un chilometro, in uno scenario unico al mondo".Ricordiamo che sono previste sei repliche nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, quindi martedì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8 gennaio e che saranno praticate condizioni di particolare favore per le famiglie e per i soci di tutte le Pro Loco italiane.Per info tel. 327 703 3074