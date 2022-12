Castellana, Presepe vivente nelle Grotte

Partirà quindi la parte più suggestiva per la cristianità, con l’arrivo nella caverna della Fonte dove è stata minuziosamente ricostruita la scena della Natività mentre arrivano i Re Magi con i loro doni. Saluteremo quindi la Madonnina d’alabastro nel suo altare naturale e, dopo essere tornati nella caverna dei Monumenti, attraverseremo un corridoio ricchissimo di concrezioni che ci porterà nuovamente nella Grave dove ci troveremo in un’altro scenario costruito nei minimi dettagli.



Non mancheranno colonne sonore che ci faranno immergere nel clima della natività.



Il regista Lucio Giordano, gli scenografi, i fonici e tutti i volontari, hanno fatto un grande lavoro, tra loro un particolare ringraziamento degli organizzatori, va ai boyscout del Clan "Ermes" e del Noviziato "Tempesta" del Gruppo Scout AGESCI di Conversano 1 "Antonino Lestingi".





Seguiranno altre repliche giovedì 29 dicembre e quindi mercoledì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8 gennaio, sempre agli stessi orari e con gli stessi prezzi (bambini fino a 5 anni, omaggio; da 6 a 14 anni, 8 euro; adulti, 15 euro; soci Unpli e soci Pro Loco Castellana Grotte, 12 euro).





Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare ai seguenti numeri: 393/6388315 - 327/7033074 - 329/4136477 - 080/4998221.

CASTELLANA GROTTE (BA) - Tutto pronto per la prima rappresentazione dell’attesissimo evento “Presepe vivente nelle Grotte di Castellana”. Mercoledì 28 a partire dalle 17:30, la consueta professionale accoglienza curata dagli studenti dell'istituto alberghiero Consoli, avvierà la prima discesa nelle grotte.Spettacolo nello spettacolo per i visitatori che, nell’incantevole scenario offerto dalla natura nel complesso ipogeo più bello d’Italia, si troveranno a diretto contatto con i personaggi che rappresenteranno il momento più significativo della comunità cristiana.Una rappresentazione sviluppata su numerose scene che accompagneranno il visitatore lungo un percorso di un chilometro a partire dalla Grave. Tra centurioni, mercanti, artigiani, inseriti in ambientazioni del tempo, entreremo nella maestosa caverna del Monumenti e percorreremo tutto il tragitto fino alla caverna del Precipizio dove una nuova apparizione sorprenderà i visitatori.