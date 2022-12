Castellaneta: domenica 18 dicembre tornano i "Mercatini di Natale e Artisti di Strada"

CASTELLANETA (TA) - Seconda domenica dedicata allo shopping natalizio, organizzata dalla Proloco Rodolfo Valentino, col patrocinio del Comune di Castellaneta ed in collaborazione con Confcommercio e Unicomart. - Seconda domenica dedicata allo shopping natalizio, organizzata dalla Proloco Rodolfo Valentino, col patrocinio del Comune di Castellaneta ed in collaborazione con Confcommercio e Unicomart.





Tornano i "Mercatini di Natale e Artisti di Strada" per le vie del centro, da Via Roma, a Via San Francesco fino ad angolo di Viale Verdi, saranno presenti gli espositori di Santeramo Antica, oltre a bancarelle di ogni tipo per il mercatino natalizio. Affascinanti artisti di strada gireranno per il centro città, intrattenendo grandi e piccini. Inizio previsto domani alle ore 16.00, fino alle 20.30, sperando in un clima mite che faccia salire anche la temperatura di questo periodo di festa, arrivato ormai alla settimana più importante dell’anno.