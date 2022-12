'Christmas Country House': domenica 18 dicembre un autentico villaggio natalizio tra mercatini e spettacoli alle porte di Lecce

LECCE - Il vento del Nord Europa soffia su Petra Country House e la trasforma in un autentico villaggio natalizio. Passeggiare tra i viali del bosco sorseggiando vin brulé o mangiando un pretzel ascoltando buona musica vi trasporterà per le strade dei mercatini di Monaco, Vienna, Praga o dovunque vi faccia viaggiare la fantasia.Domenica 18 Dicembre, a partire dalle 10.00 fino alle 22.00, in una villa salentina del ‘700 sulla strada che porta da Lecce a Monteroni, ci sarà un’intera giornata all’insegna del Natale tra mercatini a tema (oltre 30 espositori tra abbigliamento e oggettistica), cibo, drink e leccornie, grazie alla collaborazione di attività locali quali “Mosti e Misture”, “Macelleria Poleti”, “Il Giardino sotto il naso” e “Lu Kosu”.Non mancherà, ovviamente, lo spazio dedicato ai più piccoli con lo spettacolo “Storie in bicicletta” dell’artista Anna Saragaglia alias L’Annina.L'ingresso, inoltre, contribuirà ad un regalo speciale.