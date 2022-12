Claudia Conte: "A San Giovanni Rotondo tutto può accadere"

- "Sono in Puglia questa volta per un viaggio spirituale. A pochi giorni dal Natale, sono venuta a San Giovanni Rotondo con mia madre Maria Pia. Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della canonizzazione avvenuta il 16 giugno 2002, così ho desiderato visitare il Santuario di Padre Pio, santo cui sono molto devota. Ringrazio i frati che mi hanno accompagnata nei luoghi dove ha vissuto per 51 anni il Santo di Pietrelcina che ha compiuto così tanti miracoli tra cui il più evidente, l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, centro di ricerca e di cura avanzate". Con queste parole Claudia Conte ha voluto commentare il suo viaggio nella sua amata Puglia dove, nell'occasione del trentennale delle stragi di mafia di Falcone e Borsellino, ha presentato il suo nuovo libro “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” per Armando Curcio Editore presso il Chiostro del Comune di San Giovanni Rotondo con il Sindaco Michele Crisetti in collaborazione con la Prefettura di Foggia.L'artista romana, molto legata alla Puglia, rimarrà ancora nella città di San Pio per partecipare alla diretta di Padre Pio TV dove il 20 dicembre alle 9,15 sarà intervistata da Toni Augello.