Twitter sfiducia Elon Musk

Elon Musk, capo di Twitter, ha lanciato un sondaggio sulla piattaforma in cui si chiedeva ai propri utenti se dovesse dimettersi da amministratore delegato del noto social. Il risultato non ha lasciato dubbi, bocciando senza esito il proprio operato con un netto 57,5% favorevoli e 42,5% contrari. Commento ironico, quello di Matteo Renzi, che ha twittato: "Eppure mi ricorda qualcosa", revocando il fallimento della propria riforma costituzionale in cui promise il ritiro dalla scena politica italiana.