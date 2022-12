Conversano, torna il Presepe vivente medievale

CONVERSANO (BA) – Da domani, sabato 17 dicembre, nel centro storico di Conversano si potrà vivere la Santa Natività all’interno di un contesto tipicamente medievale. Riprenderà vita il primo presepe vivente della storia, quello realizzato a Greccio nel 1223 da San Francesco d’Assisi.Si ispira, infatti, alla Natività ideata da San Francesco la 2^ edizione del Presepe vivente medievale – A.D. 1223 di Conversano.Un’iniziativa dell’associazione SensAzioni del Sud con il Gruppo Storico Città di Conversano, la collaborazione di numerose realtà rievocative provenienti da tutta Italia, e dell’Amministrazione Comunale che ha inserito il progetto nel calendario di “Borgo di Natale”, il cartellone di eventi del Comune di Conversano.Il presepe vivente medievale sarà visitabile dalle ore 18.00 di sabato 17 dicembre fino alle ore 22.00. Il giorno dopo, domenica 18 dicembre, si replica con l’apertura del percorso dalle ore 16.30 alle ore 22.00. L’ingresso all’itinerario avverrà da via Porta Antica, con contributo di 3 euro a persona e accesso libero per i bambini fino ai 10 anni.L’intero percorso prevede una passeggiata di circa 1,5 km fra le scene rievocative più significative del Vangelo: l’annunciazione a Maria (angolo via carelli/via Capone), la visitazione di Maria ad Elisabetta (angolo via Cellini - via Finoglio), Erode Re di Giudea (via Martucci), l’annunciazione a Giuseppe (arco di via Panaro) e La Natività (Via Martucci).Il tutto sarà intervallato da stand enogastronomici con vin brulè, castagne e tante altre bontà tipiche, e da ambientazioni medievali con i banchi degli antichi mestieri. Inoltre, ci sarà una postazione didattica dedicata ai rapaci notturni, con gufo, civetta, falco pellegrino e poiana, curata dai Falconieri della Grancia.Infine, in occasione del Presepe Vivente Medievale saranno aperte e visitabili le botteghe delle Vie d’Arti dedicate alla lavorazione di terracotta, tessuti, cestini e altro ancora. E’ previsto un itinerario parallelo a quello ufficiale per rendere l’esperienza del Presepe Vivente Medievale accessibile a tutti, anche a chi presenta disabilità fisica.Il PRESEPE VIVENTE MEDIEVALE vi aspetta nel centro storico di Conversano Sabato 17 dicembre, dalle ore 18.00 fino alle 22.00, e domenica 18 dicembre, dalle ore 16.30 alle 22.00.Potrete assistere ad un Presepe Vivente unico, respirare l’atmosfera medievale, degustare bontà del territorio e scoprire aspetti inediti del medioevo. Il tutto nel suggestivo centro storico di Conversano.