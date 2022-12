Dramma a Brindisi, anziana muore travolta da scuolabus

BRINDISI - Momenti di paura a Brindisi dove una anziana è morta dopo essere stata investita da uno scuolabus. È successo in contrada Betlemme intorno alle 7:45 di questa mattina. La donna di 86 anni, Giovanni Giorgiani, è stata travolta dal mezzo Stp, con a bordo 6 bambini, mentre faceva retromarcia, secondo una prima ricostruzione dell'incidente. L'anziana donna non è sopravvissuta alle ferite riportate ed è morta durante il trasporto in ambulanza.Vani i tentativi di salvarla da parte del 118, sul posto è stato necessario l'intervento della polizia locale, che intanto ha richiesto l’esame alcolemico e tossicologico dell’autista dello scuolabus. all'autista dello scuolabus. Il pm incaricato del fascicolo ha disposto il sequestro del veicolo.