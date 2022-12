Dramma nella notte: Mini si schianta contro un bus turistico sulla Ss 96, 3 morti

La giovane vittima sarebbe morta sul colpo mentre le due ragazze, trasportate al Policlinico, sono morte poco dopo a causa delle lesioni riportate. L'altro ferito è stato trasportato all'ospedale Di Venere e sembra essere in condizioni meno gravi. Completamente distrutta la Mini mentre il bus presenta gravi danni all'anteriore sinistro. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118.

BARI - E' di tre morti e un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto ieri notte sulla Ss96, tra Palo del Colle e Modugno. Deceduti nello schianto un giovane originario di Bitonto e due ragazze. Tutte le vittime viaggiavano su una Mini andata completamente distrutta, che per causa in corso di accertamento si è scontrata con un bus da turismo con a bordo alcuni passeggeri. Il conducente del mezzo è rimasto illeso. L'autista dell'autobus è stato soccorso in stato confusionale.