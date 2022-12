Ecco com'era la Taranto del XIII secolo: presentato l'evento "Il Natale tra i vicoli del Medioevo"

- Imbattersi nell’arrivo del funzionario imperiale di Federico II con il suo seguito in visita in città e nei milites di ronda in città, ammirare il volo di rapaci nello spettacolo di falconeria, vivere il momento dell’investitura di un nuovo cavaliere. Insomma, immergersi nelle atmosfere di un tempo con l’evento di living history "Il Natale tra i vicoli del Medioevo" in programma a Taranto il 17 e 18 dicembre. Non una semplice due giorni, ma una precisa idea progettuale che punta a promuovere luoghi di grande valore e, più in generale, la città vecchia con uno sguardo a due straordinari personaggi del passato: San Francesco e Federico II. Tutto questo con la possibilità per i visitatori di vivere la Taranto della prima metà del XIII secolo e il clima delle feste natalizie.