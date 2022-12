Eventi: Paul Summer e Frank Lion Show al Teatro Pizzeria Torcello di San Marzano di San Giuliano

La comicità surreale e il british humor di Paul Summer, col suo abbigliamento stravagante, si uniscono alla mimica clownesca e popolare di Frank Lion, già apprezzato presso le Officine Ufo di Casamassima. Paul Summer, già recordman italiano di battute sul coronavirus, ben conosciuto sui social durante il lockdown, vanta una lunga gavetta nei villaggi turistici della Riviera Romagnola, dove ha imparato e affinato le tecniche di recitazione grazie all'incontro con spettatori di ogni parte d'Italia.





Anche musicista, Paul Summer s'ispira alla musica country e alla chitarra di John Denver ('Take me home Country Roads'), all'Elvis rock'n'roll e a quello romantico di 'Love me tender': una miscellanea di ritmi d'oltreoceano, che spazia dagli anni '20 per arrivare a Woodstock e ai figli dei fiori. Con un vero e proprio mito per chi si è battuto per la pace nel mondo, come il John Lennon di 'Imagine'.





Il tutto sarà presentato dal cantautore Carlo Stragapede, autore già di due album, in cui spicca il brano 'Cerco un fidanzato per mia moglie', già presentato l'anno scorso presso il Teatro Bravò di Bari.

TARANTOPaul Summer e Frank Lion, al secolo Franco Sapienza, saranno di scena domenica 18 dicembre ore 21:00 presso il Teatro Pizzeria Torcello, in via San Nicola 112, San Marzano di San Giuliano (Taranto). Il duo, rivelazione della trasmissione Showvagando in onda su Telesveva e Teleregione, si è fatto subito conoscere anche al di fuori della Puglia, con le sue gag originali che ricordano un po' quelle di Cochi e Renato, coppia mito degli anni Ottanta.