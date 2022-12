Foggia, il 20 dicembre al Giordano l'American Christmas Gospel del 'Roderick Giles & Grace'

Un “Concerto di Natale”, questo il titolo dell’evento, con un autentico American Christmas Gospel, accompagnato dall’Orchestra Ico Suoni del Sud diretta dal maestro Antonio Palazzo, che ha curato anche gli arrangiamenti, per portare speranza, amore, gioia, pace e felicità nei cuori di tutti coloro che saranno presenti.



Roderick Giles è il leader e frontman del Gospel Choir da lui stesso fondato nel 2013 e chiamato “Grace”. È stato solista tenore nel famoso coro della Eastern High School ed è anche un compositore, nonché un regista affermato e ricercato che si è esibito con innumerevoli grandi nomi internazionali del gospel.



Roderick Giles e i “Grace” (Crystal Brooks, April Webb, Krystal Tomlin, Jamaal Whittington, e David Powell) si sono esibiti in molti luoghi prestigiosi, tra cui la Casa Bianca, il John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts, il Washington Convention Center, i BET Studios e molti altri. Dopo i tour europei degli anni e vari spettacoli sold out negli Stati Uniti, i Roderick Giles & Grace sono stati recentemente nominati per uno Stellar Award nella categoria miglior duo o gruppo dell'anno per la canzone "Overflow", registrata su un progetto con Bryan Wilson.



“Questo concerto, che vedrà sul palco il celebre coro americano e la Ico, è il nostro speciale augurio di Buon Natale alla città e alla Capitanata nel penultimo appuntamento della Prima stagione concertistica della neonata orchestra stabile di Foggia, che ci sta regalando tante soddisfazioni e sta donando emozioni irripetibili al nostro pubblico”, dicono Libera Granatiero e Gianni Cuciniello, rispettivamente presidente e responsabile dell’Associazione Suoni del Sud.



La Prima stagione concertistica è organizzata dall’Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.



L'ingresso al teatro è alle ore 20.00. Per informazioni, si può telefonare al 324.5912249 o scrivere all'indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com

