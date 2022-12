Gaia, "What Christmas Means to me" è Disco D'oro

MILANO - Siamo in piena atmosfera natalizia ed è tempo di festeggiare: l’Amazon Original per le festività 2021 creato da Gaia, “What Xmas means to me”, ha appena ottenuto la certificazione di disco d’oro.

Lo scorso anno, infatti, Amazon Music, Gaia e Sony hanno collaborato per creare una traccia originale e celebrare la stagione natalizia. Gaia è uno dei nomi più freschi della scena musicale pop italiana e con le sue atmosfere, il suo carattere e le sue emozioni riesce a coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro originale e sorprendente.

"What Christmas Means to me" (Amazon Original) è la cover del celebre brano di Stevie Wonder reinterpretata da Gaia con delle note in portoghese. Il progetto include un videoclip musicale della traccia Amazon Original, in cui le atmosfere natalizie e brasiliane si fondono in un’ambientazione unica e immergono i fan nel clima delle feste con un tocco brasiliano.

Il raggiungimento di questa certificazione è la prova che Amazon Music continua il suo profondo impegno a celebrare le festività e la musica italiana collaborando sempre con artisti incredibili e talentuosi del panorama musicale attuale.

Per la stagione natalizia 2022, Amazon Music ha coinvolto nel progetto i Pinguini Tattici Nucleari che hanno reinventato un loro grande successo, “Pastello Bianco”, in una mervagiosa versione natalizia.