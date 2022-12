'Libri di Puglia': oggi nuovo evento

BARI - Riparte il progetto “Libri di Puglia” promosso dalla Teca del Mediterraneo - Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia e dall’Associazione Pugliese Editori, per incentivare la lettura e la cultura del libro.Oggi, 29 dicembre 2022 alle ore 11, presso Portineria21, via Cairoli 139 – Bari, il prossimo evento inserito nel progetto, in cui si racconterà presente e futuro di una delle case editrici pugliesi: Radici Future.Portare i libri in posti inusuali e metterli a disposizione di un pubblico ampio e differenziato. È questo lo scopo del progetto Libri di Puglia, che proseguirà anche nel 2023. L’iniziativa nasce con l’idea di offrire una nuova forma di promozione della lettura in tutti quei luoghi che abitualmente non sono deputati a questo scopo. In particolare l’obiettivo del progetto è quello di favorire un’occasione di incontro e di fruizione dei libri alternativa a quelle delle tradizionali biblioteche o delle librerie. Tale obiettivo si coniuga con il bisogno di raggiungere quanti solitamente non frequentano abitualmente proprio questi luoghi per convenzione legati al mondo del libro e tutti quelli che sono definiti come “lettori deboli” o “non lettori”. Per raggiungere questi obiettivi alcuni locali delle sei province pugliesi, prevalentemente dedicati alla ristorazione (bar, caffè letterari, pub), ospitano al loro interno degli scaffali a completa disposizione degli avventori per la lettura e il prestito.A questi obiettivi di ampio respiro si affianca anche il tentativo di sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria pugliese nel segmento editoriale: i punti lettura, infatti, sono costituiti esclusivamente da libri pubblicati da editori pugliesi (o scritti da autori pugliesi) su temi che riguardano la regione su molteplici aspetti e nei generi più disparati: dalla narrativa alla saggistica, dai cataloghi d’arte alle guide turistiche, ecc. In questo senso la variegata proposta libraria presente negli scaffali consente ai fruitori di scoprire o riscoprire figure cardine della storia pugliese e autorevoli personalità del panorama letterario della regione.Valore aggiunto della proposta è il ricco programma culturale che interessa questi punti lettura: periodicamente, infatti, i locali sono teatro di incontri, presentazioni, momenti di reading o altri eventi che offrono un’animazione culturale costante del pubblico e saldano la proposta libraria con quella dell’intrattenimento.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.Ingresso gratuito.