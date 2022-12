Covid e influenza, Schillaci: "Pandemia imprevedibile, l'Italia si prepari"

Cresce il fronte dei Paesi che hanno ripristinato i controlli sui viaggiatori provenienti dalla Cina dopo l'impennata dei contagi da Covid. Alcuni paesi asiatici hanno mosso i primi passi, dall'India al Giappone, mentre in Europa l'Italia ha fatto da apripista, seguita da Francia, Spagna e Gran Bretagna. Obbligo di test in aeroporto anche negli Stati Uniti e in Israele."Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso ma oggi non siamo in questa situazione perchè i dati sono in discesa e siamo sereni". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, al termine dell'Unità di crisi: "Nella riunione dell’Unita di crisi abbiamo fatto il punto sulla situazione epidemiologica che per l’Italia è oggi tranquilla”."Non abbiamo particolari motivi di allarme o preoccupazione", ha rassicurato a Sky TG24 Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute.