Giovani morti nello schianto nel Foggiano, erano compagni di banco: il ricordo della 5B dell'IISS Pavoncelli

CERIGNOLA (FG) - Non si placa il dolore a Cerignola per l'improvvisa scomparsa di Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio. Sono i due giovani morti la scorsa notte nell'incidente stradale avvenuto nelle campagne di Cerignola. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora da accertare e poi si è schiantata contro un albero.Francesco Pio e Carmine sono morti sul colpo, frequentavano la classe 5B dell'istituto agrario IISS Pavoncelli di Cerignola ed erano compagni di classe bianchi.Gli amici questa mattina hanno lasciato sui banchi una rosa bianca e alle 10 la comunità scolastica li ha ricordati con il triplice suono della campanella.