Gran Galà del Calcio, il Bari premiato per la promozione in Serie B





Il Bari è stato premiato come miglior progetto strategia Marketing Club. Pierluigi Frattali ha ricevuto un premio come miglior portiere del Girone C. Raffaele Pucino premiato come miglior terzino destro della TOP 11 Lega Pro. Walid Cheddira ha ricevuto un premio come miglior attaccante della TOP 11 Lega Pro e il Bari è stato premiato come miglior tifoseria del Girone C di Serie C.

- Ieri sera a Salerno durante la cerimonia dell’undicesima edizione degli Italian Sport Awards Gran Galà del Calcio il Bari ha ricevuto numerosi premi per la promozione in B della scorsa stagione. Il Bari è stato premiato come miglior Club del Girone C. Luigi De Laurentiis ha avuto un premio come miglior Presidente. Ciro Polito miglior Direttore Sportivo. Michele Mignani miglior Allenatore.