Serie C: il Cerignola travolge 4-2 la Juve Stabia





Nel secondo tempo al 15’ il Cerignola raddoppia con Sainz Maza con un pallonetto su passaggio di Achik. Al 19’ D’Andrea con un tocco di sinistro realizza la terza rete. Al 23’ i campani segnano con Zigoni con una girata al volo. Al 34’ la Juve Stabia accorcia le distanze con Santos Freire con una rovesciata. Al 92’ i pugliesi segnano il quarto gol con Achik con un rasoterra su cross di D’Ausilio.





Il Cerignola è quinto con 27 punti insieme al Giugliano al Picerno e al Latina.

Nel posticipo della diciannovesima e ultima giornata di andata del Girone C di Serie C il Cerignola vince 4-2 al “Monterisi” con la Juve Stabia. Nel primo tempo al 13’ i pugliesi passano in vantaggio con Malcore con una conclusione di destro. Al 36’ Scaccabarozzi dei campani su punizione colpisce la traversa.