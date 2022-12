La Paposcia Vichese si dà un disciplinare e ottiene la DE.CO

VICO DEL GARGANO (FG) – Il Comune di Vico del Gargano ha approvato l’attribuzione della DE.CO (Denominazione Comunale) per la “Paposcia vichese”, prodotto identitario della tradizione gastronomica della città garganica per il quale, un comitato spontaneo dei pizzaioli del borgo ha redatto e sottoscritto un preciso disciplinare. Nel disciplinare, al quale hanno aderito tutte le attività che producono la paposcia, sono indicate le caratteristiche del prodotto, le metodiche di lavorazione e preparazione, nonché l’utilizzo delle materie: elementi che, uno per uno e tutti insieme, conferiscono unicità a una delle eccellenze di Vico del Gargano. “Si tratta di un atto significativo e importante”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino, “poiché i pizzaioli vichesi, con il disciplinare, e il Comune di Vico del Gargano con il riconoscimento del DE.CO, si impegnano sinergicamente per conferire maggiore valore aggiunto a un prodotto che promuove non solo la nostra tradizione gastronomica ma anche il nostro patrimonio agroalimentare, sia in funzione produttivo-economica sia dal punto di vista turistico”. Il riconoscimento della DE.CO, infatti, è il primo passo per l’ottenimento di ulteriori certificazioni regionali e nazionali che potranno essere obiettivo comune di produttori e istituzioni comunali.. Nel disciplinare, la “Paposcia Vichese” è indicata come “prodotto da forno ottenuto da ingredienti semplici: farina di grano tenero, acqua e lievito”. Un prodotto che “rimanda alla tradizione artigiana e contadina del territorio, le cui prime testimonianze documentali risalgono al XVI secolo”. La paposcia vichese è un ‘pane-focaccia’, un “prodotto da forno lievitato, caratterizzato da una forma allungata e dall’assenza di mollica, chiamato anche ‘pizza a vamp”, ossia cotta con la fiamma (vamp) del forno a legna, o “pizza schett”. “Il nome” – si legge ancora nel disciplinare – “deriva dall’arabo ‘babusc’, classica calzatura orientale, che sta dunque a indicare la tipica forma a ciabatta, o meglio ‘babbuccia’, della paposcia. La paposcia è molto apprezzata per la sua praticità e versatilità, potendo essere farcita in svariati modi in base al gusto dei consumatori, sebbene originariamente venisse condita con formaggio locale grattugiato e olio d’oliva”. La paposcia, duque, è essa stessa ‘veicolo’ per valorizzare peculiarità ed eccellenze vichesi quali l’olio extravergine d’oliva, prodotti caseari, olive, marmellate, confetture, insaccati e molto altro ancora.Dall’azione sinergica di produttori, pizzaioli, agricoltori, associazioni e Comune di Vico del Gargano nasce anche la prima edizione del ‘Paposcia Winter Fest’, che si terrà lunedì 26 dicembre, dalle ore 10 e fino alle ore 20, nel Mercato coperto di Vico del Gargano. Sarà una manifestazione interamente dedicata alla ‘paposcia’, uno dei prodotti identitari della tradizione enogastronomica vichese. Tutto il calendario degli eventi natalizi, in realtà, offrirà l’occasione ai visitatori di provare il gusto della paposcia e le sue tante ‘variazioni’ a seconda delle farciture scelte dal consumatore.Da domenica 4 dicembre 2022, fino a domenica 8 gennaio 2023, Vico del Gargano si trasformerà nel ‘paese del Natale’ con oltre 40 appuntamenti tra musica, cultura, arte, teatro e sapori. Il programma degli eventi natalizi esordirà domenica 4 dicembre con l’apertura, alle ore 17, de La via dei Presepi: nel centro storico, sarà possibile ammirare le rappresentazioni artistiche della Natività. La giornata inaugurale sarà accompagnata dalla musica della Banda Nardini e, alle 18.30, dall’accensione delle luminarie in piazza San Domenico. Alle 19.30, proprio in piazza San Domenico, sarà il momento della Christmas Absolute Band.