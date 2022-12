L’alberghiero di Grumo Appula a Roma dal Santo Padre

Una giornata indimenticabile per il T. Fiore Alberghiero di Grumo Appula.





Floriana, Desiree e Clemente hanno per la prima volta visitato Roma e incontrato il Santo Padre. Vedere la commozione negli occhi dei ragazzi dinanzi al Papa e la meraviglia per le bellezze della nostra capitale ci ripaga dell'impegno che ciascuno di noi profonde quotidianamente per la scuola.

L'occasione è stata fornita dalla partecipazione all'Udienza generale riservata ai partecipanti al Concorso Nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali, nel quale le nostre studentesse sono state preparare dal Prof Galena Giuseppe e si sono classificate al primo posto.