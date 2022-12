Lecce: domenica 18 dicembre Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers in concerto al Teatro Apollo



LECCE - Torna anche quest'anno, nel cartellone della 53^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, il consueto appuntamento con il gospel made in USA. Protagonisti sul palco del Teatro Apollo domenica 18 dicembre, con inizio alle ore 18, Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers, la formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Il concerto è già tutto esaurito!





Nato nel 2000 per festeggiare il nuovo millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief, già creatore e leader di gruppi di fama mondiale, ed ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo.

Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico, in un mix di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà diritto al cuore dell'ascoltatore, coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.

Deborah Moncrief è originaria di Pittsburgh, in Pennsylvania, dove è stata coinvolta attivamente nella comunità musicale e religiosa. Deborah è direttrice musicale presso la Central Baptist Church di Pittsburgh ed è proprietaria della compagnia musicale itinerante internazionale "The RenBurn Music Group". La missione del Gruppo Renburn è di fornire e promuovere la pace, l’amore e l’armonia universali attraverso la musica, l’istruzione e la formazione per l’umanità. Nella sua lunga carriera ha collaborato con tanti artisti e cantato anche per il Presidente Obama.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 30, Convenzione** € 25

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 15

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Under 35 | Studenti | Disabili e Accompagnatori

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 53^ Stagione CMS | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.





PREZZI SPECIALI:





UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)





E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 10

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655





