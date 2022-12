Lecce, muore pochi giorni dopo bypass gastrico: indagato medico

LECCE - La magistratura vuole vederci chiaro sulle cause del decesso della 56enne Maria Palma Montinaro, avvenuto pochi giorno dopo un intervento di bypass gastrico al Vito Fazzi di Lecce. Un medico dell'ospedale è indagato con l’accusa di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. E' stato il marito della donna a presentare la denuncia depositata alla postazione della Polizia in ospedale. L’udienza preliminare è stata fissata il 20 febbraio prossimo dinanzi al gup.Secondo il medico l’intervento era andato a buon fine ma le condizioni della donna si sono aggravate fino a un arresto cardiaco. Secondo le analisi svolte dai medici legali, la pm ha scritto che “c’è stata negligenza da parte del medico che per imperizia e prudenza avrebbe causato il versamento di liquido enterico nella cavità peritoneale con conseguente peritonite”.