Locorotondo, 'Ciclopasseggiata Natalizia'

LOCOROTONDO (BA) – Si terrà il prossimo 18 dicembre, alle ore 9.00, la seconda edizione della “Ciclopasseggiata Natalizia” promossa dal Comune di Locorotondo - Assessorato alla Mobilità e all’Ambiente.La ciclopasseggiata, che si articolerà in un percorso di circa 17 km, avrà inizio in piazza Aldo Moro e attraverserà parte dell’agro locorotondese – in particolare le contrade Mancini e Ritunno – fino a raggiungere il punto di arrivo in piazza Mitrano. La partecipazione all’evento - aperto a tutti e completamente gratuito - richiede la registrazione preventiva che potrà essere effettuata telefonando allo 080 431 2788 anche per richiedere la disponibilità di bici da poter utilizzare per rendere parte alla manifestazione.“La manifestazione – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Viabilità e all’Ecologia Vito Speciale – vuole riproporre, per il secondo anno consecutivo, l’attenzione per le importanti tematiche di sensibilizzazione quali l’adozione nella nostra città di una mobilità sempre più sostenibile e, soprattutto, la diffusione della cultura del rispetto per l’ambiente nel quale viviamo”.