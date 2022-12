Meloni incontra i sindacati, è corsa contro il tempo per gli emendamenti

Alessia Pierdomenico/shutterstock





Poi aggiunge "Sul Pnrr siamo in linea con Mattarella".



Scade oggi il termine per gli emendamenti alla manovra, che vanno ben oltre i 400 che erano stati concordati. Nel mirino la norma sul Pos, il tetto al contante, le pensioni e la flat tax.



Per le pensioni allo studio dell’esecutivo c’è la possibilità di alzare i trattamenti pensionistici più bassi fino a 570 euro già nell’attuale Legge di Bilancio. I partiti della maggioranza sono però convinti che si possa arrivare anche più in alto, nonostante le esigue risorse messe a disposizione dal Tesoro. Da valutare, invece, Opzione donna.

ROMA - E' corsa contro il tempo del Governo per la manovra e gli obiettivi del PNRR. Il premier Giorgia Meloni ha incontrato in mattinata i capigruppo di maggioranza, poi i sindacati. Il Tesoro dice intanto no allo scudo per i debiti delle società sportive. Il presidente del Consiglio ridimensiona la osservazioni di Bankitalia sulla Legge di Bilancio: "Niente critiche sulle grandi voci".