NEW YORK - Lo Stato di New York - assieme a Georgia, Kentacky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma - hanno dichiarato lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo nelle prossime ore di tempeste invernali senza precedenti

Nelle prossime sono previste temperature con punte di -57 gradi in alcune zone montuose del Wyoming. Oltre 2.300 i voli già cancellati, con enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di Natale.