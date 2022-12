Putignano, nelle scuole dell’infanzia in scena le 'Propaggini dei bambini'

PUTIGNANO (BA) - L’albero di Natale accanto agli stornelli in dialetto. Nelle scuole di Putignano, non solo recite natalizie in questo particolare periodo dell’anno, vanno in scena anche le Propaggini del Bambini. I bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia Perrone Karusio e Chiara Lubich del I Circolo Minzele-Parini sono stati coinvolti dalle insegnanti e dalla coordinatrice Angelita Delfine nel progetto “Putignano: odori, suoni e sapori”.I testi delle ribattezzate “Propaggini dei bambini”, scritti dalla referente del progetto, hanno toccato temi di attualità come il “caro energia” e non è mancato un pizzico di satira politica locale. In questa particolare Propaggine anche il tema della Fiaba, scelto dalla Fondazione per il Carnevale del 2023. E non sono mancati i suoni e le atmosfere delle Propaggini grazie agli strumenti musicali tradizionali e ai balli popolari che hanno accompagnato l’esibizione.Il progetto ha avuto come obiettivo la scoperta e la valorizzazione delle tradizioni tipiche del paese, a partire proprio dalle Propaggini che il 26 dicembre prossimo sanciranno nuovamente l’inizio del Carnevale di Putignano, quest’anno inserite nel cartellone di eventi “A Natale ogni scherzo vale – Solo a Putignano il Carnevale inizia a Natale” promosso dalla Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con il Comune e in partnership strategica con il Teatro Pubblico Pugliese.La Fondazione Carnevale di Putignano si complimenta con l’istituzione scolastica, con gli insegnanti e in particolare con i piccoli propagginanti.