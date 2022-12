Ospedale di comunità Cisternino. Amati: "Lavori cominceranno prossima settimana. Grazie a DG"

CISTERNINO (BR) - "Cominceranno la prossima settimana, condizioni meteo permettendo, i lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione e manutenzione all’Ospedale di comunità di Cisternino. Ringrazio il DG della Asl Flavio Roseto per il risoluto e tempestivo intervento, e tutte le persone che s’adoperano con molti fatti e poche parole" ha dichiarato il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati. - "Cominceranno la prossima settimana, condizioni meteo permettendo, i lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione e manutenzione all’Ospedale di comunità di Cisternino. Ringrazio il DG della Asl Flavio Roseto per il risoluto e tempestivo intervento, e tutte le persone che s’adoperano con molti fatti e poche parole" ha dichiarato il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.





"Durante il sopralluogo della scorsa settimana ho riscontrato una grave situazione di umidità riferibile a infiltrazioni d’acqua e la necessità di realizzare vari interventi di manutenzione straordinaria. Tale stato di fatto rende complicata la vita dei malati in degenza. Per questo ho scritto al DG della Asl per disporre i più immediati e appropriati interventi, che cominceranno - salvo condizioni meteo incompatibili - tra il 20 e il 21 dicembre prossimi. Continuerò a seguire con attenzione la vicenda e tutte quelle relative alla migliore funzionalità dell’assistenza sanitaria territoriale di Cisternino" ha dichiarato ancora, in una nota, Fabiano Amati.